Migranti, Calenda: “Salvini irresponsabile e pericoloso, qualcuno lo fermi”

(Adnkronos) – “Macron accetta per la prima volta di far entrare una nave in un porto francese, aiutando l’Italia. Il risultato è che Salvini fa un tweet in cui sostanzialmente dice ‘abbiamo piegato la Francia’. Ma solo uno che è molto imbecille può fare una cosa del genere. Il modo in cui Salvini fa politica è irresponsabile, infantile e pericoloso, ma quando lo fa al governo il danno delle sue stupidaggini riverbera non solo sul governo, di cui noi siamo all’opposizione, ma sul Paese. Qualcuno lo fermi”. A dirlo è il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di una conferenza stampa a Palermo, parlando della crisi Italia-Francia sui migranti. “Lui (Salvini ndr) è interessato a fare ponti un po’ ovunque – aggiunge -. Se per esempio in Groenlandia avessero bisogno di un bel ponte lo si potrebbe mandare li”.