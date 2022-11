G20, la ‘prima’ per Meloni: vedrà Biden, Xi e Modi

(Adnkronos) – Da Biden a Xi. Una settimana di fuoco sul proscenio internazionale per Giorgia Meloni. Per la premier ci sarà il debutto al G20 e il primo viaggio in Asia da presidente del Consiglio: martedì e mercoledì Meloni incontrerà a Bali, in Indonesia, i grandi della terra, riuniti appunto per il G20. Il summit cade al termine di una serie di appuntamenti internazionali – dal primo viaggio a Bruxelles per un faccia a faccia con le massime istituzioni Ue alle emergenze climatiche affrontate al Cop27 di Sharm el-Sheikh all’incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg -, appuntamenti che hanno posto l’Italia al centro della scena politica internazionale, catalizzando anche gli interessi nazionali sui temi di politica estera. Un’agenda fitta che è servita per confermare la collocazione euroatlantica del Paese e per ribadire i legami con l’Europa. Ora, in Indonesia, i temi si sposteranno sulla geopolitica internazionale.

Il presidente del Consiglio avrà incontri bilaterali con i leader mondiali: secondo quanto trapela da fonti, vedrà il presidente statunitense Joe Biden, con il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi. Non solo. Meloni interverrà al summit in due sessioni: nella prima su food energy e security e nella seconda su lotta alla pandemia e alle malattie globali. Due passaggi attesi, mentre al momento non è in programma alcun incontro il presidente francese Emmanuel Macron, dopo la querelle scoppiata con il governo di Parigi sul caso migranti. Macron e Meloni, in realtà, si sono già incontrati due volte dall’insediamento del nuovo governo italiano: a Roma lo scorso 23 ottobre e poi in Egitto al Cop 27, occasione in cui Meloni ha avuto altri faccia a faccia (il presidente egiziano al-Sisi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier britannico Rishi Sunak).

In tema di pandemia, invece, il segretario al tesoro Usa, Janet Yellen, ha dichiarato che il G20 annuncerà un fondo per aiutare i Paesi a prepararsi a future emergenze sanitarie. Yellen incontrerà a Bali gli omologhi di Italia e Francia, Giancarlo Giorgetti e Bruno Le Maire; sul tavolo la questione della crisi energetica, uno dei nodi che il governo ha intenzione di affrontare nella legge di bilancio.