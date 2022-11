Palermo, esplosione in biscottificio: ustionati 3 operai

(Adnkronos) – Tre operai sono rimasti feriti a Palermo nell’esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio in un biscottificio a Palermo. Secondo le prime informazioni i tre stavano collaudando dei forni nel laboratorio in via Calcante, quando sono stati investiti in pieno dalla deflagrazione, forse causata da una fuga di gas. Immediatamente soccorsi sono stati condotti in ospedale con ustioni in diverse parti del corpo. Due sono in codice rosso al Civico, il terzo, invece, le cui condizioni sarebbero meno gravi, è stato trasportato a Villa Sofia. Squarciato parte del tetto del capannone. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia.