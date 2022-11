Ucraina, Cacciari: “Pronostico Orsini su Kherson? Profezia da poco”

(Adnkronos) – La previsione del professor Alessandro Orsini argomentata in televisione a Cartabianca, secondo cui a Kherson ci sarebbe stato un ‘bagno di sangue’, si è rivelata “una profezia da poco”. Lo dice all’AdnKronos Massimo Cacciari ricordando che, in realtà, “il bagno di sangue continua da quasi un anno ormai, non vedo come si possa intervenire su momenti specifici nel perdurare del massacro”.

Quella di Orsini è stata “una profezia da poco. Intanto cosa ne sappiamo? Le informazioni che abbiamo sono soltanto unidirezionali. Speriamo che la profezia di Orsini non si sia realizzata e non si realizzi”. Il punto è che, afferma Cacciari, i russi e gli ucraini “si stanno ammazzando e continuano ad ammazzarsi. Cosa vuole che sia la profezia di quello che viene domani? E poi lasciamo stare Orsini per carità di Dio”.