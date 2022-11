Morta a 65 anni Kymberly Herrin, fantasma di ‘Ghostbusters’

(Adnkronos) – Morta a 65 anni la modella e attrice statunitense Kymberly Herrin, che recitò in ‘Ghostbusters – Acchiappafantasmi’ (1984) vestendo i panni del fantasma che fa sesso con Dan Aykroyd. Ex playmate di ‘Playboy’, nata il 2 ottobre 1957, è deceduta nella sua casa di Santa Barbara, in California, dove ha sempre vissuto.

L’annuncio della scomparsa, avvenuta lo scorso 28 ottobre, è staro dato dalla famiglia con un necrologio pubblicato su ‘Santa Barbara News-Press’. Anche sua nipote, Theresa Ramirez, ha confermato la morte sui social media. Il necrologio non precisa la causa di morte, ma invita le persone in lutto a fare una donazione in memoria di Herrin all’American Cancer Society per sostenere la ricerca sulla prevenzione e il trattamento del cancro al seno.

L’ex modella è apparsa sulla copertina di decine di riviste nel corso della sua carriera, tra cui il numero di marzo 1981 di “Playboy”, dove venne incoronata come “Playmate del mese”. Ha anche posato per una serie di pubblicità di costumi da bagno sulla rivista “Fit”. Herrin ha recitato in una decina di film, tra cui “Ghostbusters” con Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Harold Ramis e Sigourney Weaver, interpretando il fantasma dei sogni, un’apparizione seducente che il personaggio di Aykroyd (Ray Stantz) incontra durante una sequenza particolarmente eccitante. Harrin ha anche recitato nei film “All’inseguimento della pietra verde”, “Scuola guida”, “Il duro del Road House” e “Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II” (come playmate di “Playboy”).