Mondiali Qatar 2022, Argentina-Messico 2-0

(Adnkronos) – L’Argentina batte 2-0 il Messico nel match valido per la seconda giornata del Gruppo C dei Mondiali di Qatar 2022. I gol di Messi e Fernandez regalano il successo all’albiceleste e rilancia la seleccion, che sale a 3 punti in classifica. A 4 c’è la Polonia, l’Argentina è appaiata all’Arabia Saudita mentre il Messico chiude a quota 1. I verdetti il 30 novembre con Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico.

LA PARTITA – Il primo tempo scivola via tra tanta tensione e poco calcio. L’Argentina non crea, il Messico si accontenta di non rischiare. Messi & co. non producono un’azione degna di nota, gli unici palloni che arrivano dalle parti di Ochoa sono corner o cross senza pretese. La manovra dell’albiceleste è farraginosa, prevedibile e senza sbocchi. Il Messico ringrazia e controlla senza patemi, togliendosi anche lo sfizio di effettuare l’unico tiro in porta del primo tempo. Al 45′ Vega calcia una punizione da distanza siderale, Martinez vola e blocca a beneficio dei fotografi.

Per vedere Messi all’opera bisogna aspettare il 50′, con una punizione da 20 metri: sinistro sballato, palla alle stelle. Il numero 10 si accende al 64′ con la giocata che spacca il match. Di Maria offre il pallone, Messi ringrazia: stop e sinistro chirurgico dal limite dell’area, 1-0. La reazione del Messico è impalpabile: la porta dell’Argentina non corre nessun pericolo. L’albiceleste si copre, prova ad addormentare il gioco con un centrocampo foltissimo. All’87’, arriva il gol della sicurezza. Fernandez, entrato ad inizio ripresa e protagonista del match, inventa un destro a giro dal vertice sinistro dell’area: 2-0, l’Argentina sorride.