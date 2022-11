Qatar 2022, Inghilterra-Galles 3-0

(Adnkronos) – L’Inghilterra cala il tris contro il Galles nella prima sfida contro un’altra squadra britannica ai Mondiali, nel gruppo B di Qatar 2022. I Tre Leoni hanno vinto tutte le ultime sette partite contro il Galles. La squadra di Southgate si qualifica agli ottavi, dove affronterà il Senegal, da prima del girone con 7 punti, mentre la formazione di Page chiude ultima ad un punto. All’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan i Tre Leoni partono subito forte e al 10′ Kane riceve tra le linee ed imbuca per Rashford che si presenta davanti a Ward ma calcia sul corpo del portiere gallese in uscita bassa. Al 38′ azione personale di Bellingham che serve Foden, con il giocatore del City che controlla e calcia di sinistro senza trovare lo specchio della porta. Galles timido e poco propositivo con l’unico squillo offensivo arrivato allo scadere con la conclusione fuori misura di Allen.

Ad inizio ripresa la gara cambia nel giro di un minuto. Al 50′ calcio di punizione guadagnato da Foden ai 20 metri, Rashford si incarica di calciare e supera Ward con un destro a giro alla sinistra del portiere per l’1-0. Passa un solo minuto e al 51′ gli inglesi raddoppiano: Rashford va in pressione su Davies e facilita il recupero palla di Kane che controlla e serve Foden che supera Ward per il 2-0. Il Galles non riesce a reagire e l’Inghilterra va ancora a segno. Al 68′ lancio di Phillips per Rashford che entra in area dalla destra, converge verso il centro e calcia di sinistro un potente rasoterra che Ward devia ma non riesce a deviare, per la doppietta personale dell’attaccante dello United, Il Galles non si oppone alle folate inglesi e ancora Rashford sfiora il poker ma Ward respinge di piede. Poi ci provano Bellingham e Foden ma senza successo. Nel finale di gara al 91′ corner di Foden e torre aerea di Maguire per Stones che riceve a pochi passi da Ward che manda sopra la traversa.