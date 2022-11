Qatar 2022, ultima chiamata per il Galles nel derby contro l’Inghilterra

(Adnkronos) – Riflettori puntati sull’Ahmed bin Ali Stadium dove alle ore 20 va in scena il derby britannico tra Galles e Inghilterra. Una rivalità che va ben oltre il calcio, vecchia oltre 700 anni, da quando, nel 1282 re Edoardo I d’Inghilterra invase il Galles costruendo il ‘Ring of Iron’, un ‘anello’ di castelli per controllare in modo ferreo la regione.

Qatar 2022 è il primo mondiale a cui il Galles si qualifica dal 1958. Un ‘derby’ per il principe ereditario William, da anni a capo della Federcalcio d’Inghilterra e da settembre principe del Galles. “Sostengo entrambe le nazionali. Ho sempre tifato Inghilterra da bambino, nel calcio. Nel rugby ho invece sempre sostenuto il Galles e non la nazionale inglese. In ogni modo, quest’anno ai mondiali in Qatar tifo tutte e due, così non posso sbagliarmi”, le parole di William.

Ultimo del girone con un solo punto all’attivo, frutto del pareggio all’esordio contro gli Usa, dopo il ko 2-0 contro l’Iran i gallesi sono chiamati all’impresa spinti da Gareth Bale, Joe Allen e Aaron Ramsey.