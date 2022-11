Sono in distribuzione gli avvisi di pagamento del saldo TARI 2022. Il saldo deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 dicembre 2022 ed è calcolato determinando la tassa dovuta per l’intero anno in applicazione delle tariffe 2022 alle superfici dichiarate e, per le utenze domestiche, alle superfici e al numero di persone che risiedono nell’abitazione, conguagliando le somme già addebitate in acconto.

L’avviso di pagamento del saldo TARI 2022 contiene le seguenti informazioni aggiuntive:

indicazione di eventuali avvisi TARI pregressi non pagati;

indicazione del link a cui accedere per verificare la quantità di sacchi/contenitori per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato già utilizzati;

informativa sulla tariffa rifiuti puntuale corrispettiva (TARIP) applicata dal 1 gennaio 2023.

Il saldo TARI può essere pagato con le seguente modalità:

accedendo allo Sportello Riscossioni del Comune di Cremona (link dalla home page www.comune.cremona.it )

utilizzando l’App IO (solo per la TARI riferita a utenze domestiche) scaricabile da App Store o Play Store. E’ necessario pagare con carta di credito o prepagata e, per accedere, occorre avere lo SPID (preferibile) o la Carta d’Identità elettronica rilasciata dopo il 19 giugno 2016 con il suo PIN. Per utilizzare IO è necessario aver scaricato la App sul proprio smartphone entro il 18/12/2022.

in qualunque ufficio postale;

nelle ricevitorie, tabaccherie e supermercati che mettono a disposizione tale servizio;

utilizzando l’APP eventualmente messa a disposizione dalla propria banca;

agli sportelli delle banche (e relativi bancomat) che aderiscono a pagoPA;

con domiciliazione bancaria (SDD). Se la domiciliazione bancaria è attiva non è allegato all’avviso di pagamento il relativo bollettino perché l’importo dovuto viene addebitato sul conto bancario alle scadenze indicate;

solo per pagamenti elettronici con carta di credito o bancomat (no in contanti) ed esclusivamente su appuntamento agli sportelli del concessionario R.T.I. ICA/Abaco via Geromini n. 7. L’appuntamento va preso accedendo alla sezione Servizi online presente sulla home page del sito del Comune di Cremona e da qui al link Agende appuntamento online (dove ve ne è una dedicata dedicata al Servizio Entrate https://appuntamenti.comune.cremona.it/tributi/), oppure telefonando al numero 0372 407979. Il concessionario della Riscossione RTI ICA/ABACO suggerisce di preferire i sistemi di pagamento sopra indicati e di recarsi allo sportello di via Geromini, 7 esclusivamente nei casi di necessità.

Per informazioni, richieste di cessazione, rettifica importi addebitati, rateizzazioni e così via, è possibile rivolgersi all’Ufficio TARI e allo Sportello al contribuente di via Geromini n. 7 (primo piano), tel. 0372/407310 – tari@comune.cremona.it, solo su appuntamento, dal dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

