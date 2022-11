Ucraina, Zelensky: “In una settimana 258 raid Russia su Kherson”

(Adnkronos) – In sette giorni l’esercito della Russia ha bombardato 30 insediamenti della regione di Kherson 258 volte. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio della notte: “In questo giorno, così come in ogni giorno di Dio, gli occupanti hanno bombardato di nuovo Kherson e le comunità della regione. In una sola settimana, il nemico ha bombardato 30 insediamenti della regione di Kherson 258 volte. L’esercito russo ha anche danneggiato la stazione idrica di Mykolaiv”.

Il presidente ucraino ha poi accusato i russi di provocare “nient’altro che di devastazione, questo è tutto ciò che si lasciano alle spalle. E quello che stanno facendo ora contro l’Ucraina è il loro tentativo di vendicarsi. Per vendicare il fatto che gli ucraini si sono ripetutamente difesi contro di loro. L’Ucraina non sarà mai un luogo di devastazione. L’Ucraina non accetterà mai ordini da questi compagni di Mosca”.