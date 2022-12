Sono 26 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Lombardia alla data di ieri, 1 dicembre, a fronte dei 19 di una settimana prima, il 24 novembre. I ricoverati negli altri reparti sono in crescita a 1.451 (+173) a fronte dei 1.278 di sette giorni prima. I morti in una settimana sono 189 per un totale dall’inizio della pandemia di 43.851.

L’incremento dei positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 1 dicembre, rispetto a quella precedente, mercoledì 30 novembre, sono a Milano 2.208 di cui 842 in città; a Bergamo 559; a Brescia 897; a Como 397; a Cremona 303; a Lecco 192; a Lodi 188; a Mantova 370; a Monza e Brianza 646; a Pavia 420; a Sondrio 36 e a Varese 504.

A Cremona nell’ultima settimana i casi sono stati 1.780 contro i 1.809 della settimana precedente. Con 500,13 casi settimanali ogni 100mila abitanti, l’incidenza è dell’1,27%.

