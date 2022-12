Maltempo sull’Italia, è allerta gialla in 9 regioni

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte ancora sull’Italia e per la giornata di oggi – 3 dicembre – scatta l’allerta meteo gialla in nove regioni: si tratta di parte di Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e su Lazio, Calabria e Sicilia. A colpire è una perturbazione presente sull’Europa occidentale che richiama, verso l’Italia, correnti meridionali umide e instabili. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso ieri un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare infatti delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di ieri precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania, specie a ridosso delle aree costiere, in estensione, dalle prime ore di domani alla Toscana e, dalla mattinata, a Sicilia, specie settori nord-orientali, e alla Calabria, specie settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di oggi allerta gialla sulle nove regioni.

ROMA – Tuoni e forti piogge hanno svegliato i romani oggi, causando non pochi disagi per le strade della Capitale. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della Polizia locale da ieri sera. Forti disagi un po’ in tutta la città per strade e sottopassi allagati: dal lungotevere, al centro storico, fino alla via Appia e Prenestina, viale Palmiro Togliatti.