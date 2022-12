Mondiali 2022, impresa storica Marocco: ai quarti un’africana per la quarta volta

(Adnkronos) – Non era mi successo al Marocco, che con i quarti di finale ai Mondiali Qatar 2022 raggiunge il suo migliore risultato nella storia. Prima della vittoria di oggi contro la Spagna, erano state tre le nazionali africane a raggiungere il traguardo di essere tra le prime otto squadre in una Coppa del Mondo. Il Camerun nel 1990, in Italia; il Senegal nel 2002, in Corea e Giappone; il Ghana nel 2010, in Sudafrica.

Il Marocco, prima di battere ai rigori la Spagna agli ottavi, dopo lo 0 a 0 dei tempi regolamentari, ha chiuso il girone eliminatorio al primo posto, con 7 punti, grazie al pareggio per 0 a 0 con la Croazia, e alle vittorie per 2 a 0 contro il Belgio e per 2 a 1 contro il Canada.