Russia, liberata Brittney Griner. Biden: “Sta bene, torna a casa”

(Adnkronos) –

Brittney Griner, cestista statunitense stella del basket della WNBA, è stata liberata dalla Russia in uno scambio di detenuti che ha coinvolto anche il trafficante d’armi russo Viktor Bout, come anticipato dalla Cnn. Bout stava scontando una pena a 25 anni di reclusione negli Stati Uniti. Griner, che da 4 anni gioca in Russia durante il break della WNBA, era stata arrestata a febbraio con l’accusa di traffico di droga mentre si trovava in aeroporto e si apprestava a lasciare il Paese. Griner, secondo la Cnn, è sotto custodia americana. “Le ho parlato poco fa. Sta bene, è su un aereo e sta tornando a casa”, ha scritto su Twitter il Presidente americano Joe Biden, alla Casa Bianca insieme alla moglie della cestista, Cherelle Griner, dopo la notizia del suo rilascio. Biden ha quindi ringraziato gli Emirati arabi uniti per aver aiutato gli Usa “a facilitare” lo scambio di prigionieri.

Il trafficante d’armi russo Bout, rende intanto noto l’agenzia Ria Novosti citando il ministero degli Esteri, è tornato in patria dopo lo scambio avvenuto oggi all’aeroporto di Abu Dhabi.

I negoziati in corso fra Stati Uniti e Russia per uno scambio di prigionieri includevano anche l’ex marine americano Paul Whelan che invece, come ha confermato il suo avvocato in seguito all’annuncio della liberazione di Griner, è ancora in carcere in Russia. Ma le trattative per il suo rilascio proseguono, ha aggiunto. Whelan è stato condannato a 16 anni di carcere in Russia nel 2020 per spionaggio.