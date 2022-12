Migranti, porto sicuro in Italia a 3 navi Ong

(Adnkronos) – In Italia porto sicuro a tre navi di Ong con a bordo migranti: sono la Louise Michel, la Geo Barents e Humanity 1. A quanto si apprende, lo sbarco a Lampedusa della scorsa notte dei 33 migranti sulla nave Louise Michel è stato un evento Sar gestito dalle capitanerie di porto. La nave, di piccole dimensioni, era in una situazione di emergenza per le avverse condizioni meteo-marine.

Medici senza frontiere ha annunciato che è stato assegnato il porto sicuro di Salerno alla Geo Barents che ha a bordo 248 persone salvate in tre diverse operazioni di soccorso. L’assegnazione è arrivata dopo due richieste inviate alle autorità italiane. “Impiegheremo oltre 24 ore per arrivare a Salerno con condizioni meteo avverse ma avere un luogo sicuro per lo sbarco è finalmente una buona notizia per tutte le persone sopravvissute dopo le esperienze traumatiche che hanno affrontato” ha commentato Medici senza frontiere.

Inoltre, a quanto si apprende, su indicazione del ministero dell’Interno, la Capitaneria di porto ha assegnato alla nave Humanity 1 il porto di Bari.

“Per quanto riguarda le navi (con i migranti, ndr), ogni caso è un caso a sé. Oggi verranno fatte attraccare nel porto di Salerno una o due navi. Non manca mai da parte dell’Italia una risposta solidale, l’importante è che si rispettino sempre e comunque le regole, anche da parte delle Ong” ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei lavori di Eu Med-9.