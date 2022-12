Mondiali 2022, prosegue la maledizione: flop Brasile da 20 anni

(Adnkronos) – Prosegue la maledizione Mondiali per il Brasile. La sconfitta con la Croazia ai quarti in Qatar è l’ennesimo flop degli ultimi 20 anni. Una sequenza impressionante di fallimenti per la Selecao, considerata sempre favorita e costretta, sempre, a vedere qualcun altro alzare la Coppa del Mondo. In Russia, nel 2018, esce ai quarti di finale contro il Belgio. Quattro anni prima, in casa, il clamoroso crollo in semifinale per 7 a 1 contro la Germania. Nel 2010, in Sudafrica, si ferma ai quarti di finale, contro l’Olanda. Ai mondiali del 2006, quelli vinti in Germania dall’Italia, sono fatali sempre i quarti di finale, contro la Francia. Per arrivare a una vittoria del Brasile, è necessario tornare al 2002, Giappone e Corea, con la vittoria in finale sulla Germania, grazie alla doppietta di Ronaldo ‘il fenomeno’.