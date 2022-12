FdI, Meloni: “Stravolgeremo pronostici anche su durata governo”

(Adnkronos) – “Abbiamo stravolto i pronostici relativi alla sopravvivenza di Fratelli d’Italia. Stravolgeremo i pronostici anche sulla durata del governo”. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, si esprime così intervenendo alla festa per il decennale di Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo a Roma. Questi 10 anni rappresentano “una scommessa vinta” aggiunge. “Quando abbiamo dato vita a FdI tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto, chiaramente nessuno pendeva in considerazione che un giorno avrebbe guidato il governo della nazione. Alla seconda forse non ci credevamo neanche noi…”.

Il consenso di Fdi “sta salendo, perché tutti guardavano a noi con interesse ma erano spaventati, ma erano spaventati perché era stato fatto un racconto su di noi che era irreale. Oggi la realtà viene fuori, spero che i sondaggi continuino a crescere. Spero di poter convincere altre persone che non eravamo quello che i nostri avversari raccontavano in giro”.

“Ho sempre creduto che questo progetto potesse funzionare. Con me ci hanno creduto tanti altri che hanno sacrificato cose piccole e cose grandi per costruire questo progetto. Se oggi siamo dove siamo lo dobbiamo a questo”, dice il premier. E’ una festa che “guarda al futuro”, prosegue, “nella quale tirare le somme di quello che abbiamo costruito, soprattutto per non dimenticarci da dove veniamo perché il governo è sempre una cosa rischiosa da questo punto di vista”.

IL PARTITO – Oggi Fratelli d’Italia “può davvero diventare il grande partito conservatore italiano sul quale noi abbiamo lavorato”. “Da questo punto di vista il governo dimostra sia che una classe dirigente c’era, sia che non c’era difficoltà ad aprire a personalità della nostra area culturale, non politiche, che avrebbero potuto dare un contributo”.

PILOTA EUROFIGHTER – “Oggi ci sono stati i funerali solenni di Fabio Altruda, un pilota Eurofighter caduto in fase di atterraggio del suo volo. Ho parlato con la mamma, con il papà. La mamma mi ha molto commosso, mi ha detto ‘sarò forte come lei’. A questa famiglia mando le condoglianze affettuose mie e di questa piazza per Fabio, che si batteva per la bandiera tricolore, che faremo sventolare alta”.