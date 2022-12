Governo, Salvini a Meloni: “No competizione, fiducia e battaglie comuni”

(Adnkronos) – “C’è stata competizione in campagna elettorale? Sì. C’è competizione al governo? No, la competizione lascia spazio alla determinazione e a un rapporto bello di fiducia e di battaglie comuni”, dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, collegandosi con Giorgia Meloni per la festa di Fratelli d’Italia.

Meloni ha l’onore di governare e “sarà a lungo presidente del Consiglio”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “Abbiamo un destino comune, provano a dividerci e farci litigare ma non ci riescono”, ha aggiunto poi il ministro delle Infrastrutture, rivolgendosi alla premier.

GOVERNO – Matteo Salvini si dice “orgoglioso” di quanto fatto dal governo nei suoi primi 56 giorni. In Europa “Meloni in 56 giorni ha fatto più di qualche fenomeno chiacchierone”, rimarca il leader leghista, collegandosi in video con la festa di FdI. “Siamo qui da 56 giorni e chiedono conto a noi” delle cose che non hanno fatto, “c’è gente strana a sinistra…”, ha proseguito il titolare delle Infrastrutture, aggiungendo: “Spero di sbloccare quelle decine di cantieri che la sinistra per anni non è riuscita a sbloccare”.

QATARGATE – “Qualcuno è fustigatore dei pubblici costumi altrui e poi ha un problema grande come una casa in casa propria. Quando parlano di tetto al denaro contante, c’era qualcuno che di contante era molto esperto…”, dice il leader della Lega e vicepremier in riferimento allo scandalo Qatargate.

REGIONALI LAZIO E LOMBARDIA – “I primi doni che vorrei sotto l’albero sono due vittorie, alle regionali del Lazio e della Lombardia. Su questo io e Giorgia siamo convinti e determinati. Avremo squadre all’altezza”. “Majorino e Moratti passano il tempo a insultare, io chiedo ai militanti: non perdiamo neanche 30 secondi con rabbia tempo e gelosia, la vita è troppo bella per incazzarsi”.