(Adnkronos) – Ancora medaglie d’oro per l’Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Il campione azzurro Gregorio Paltrinieri ha trionfato negli 800 metri stile uomini, bissando la vittoria nei 1500. E’ una medaglia da record visto che è la prima volta che si corre su questa distanza in vasca corta e perché con il crono di 7.29.99 ha stabilito anche il record dei campionati. Argento al norvegese Christiansen, bronzo al francese Fontaine. “È stata una gara più difficile del previsto, pensavo di fare meno, ma visto anche l’andamento degli altri ho cercato di vincerla. Ho cercato di partire forte, ma non ce l’ho fatto. Ho tirato nella parte finale, è stata una gara più difficile dei 1500 stile. Sono contento di aver portato a casa la medaglia”, ha detto il campione Paltrinieri. “I record vanno e vengono, l’importante è esserci e vincere. Siamo forti: lo dimostriamo giorno dopo giorno, campionato dopo campionato”, ha aggiunto Greg.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro con il record del mondo nella staffetta 4×50 mista maschile ai mondiali in vasca corta di Melbourne. Gli azzurri partiti in corsia 4 con Mora, Martinenghi, Rivolta e Deplano hanno chiuso con il crono di 1.29.72, primo quartetto di sempre a scendere sotto il muro del 1.30, precedendo gli Stati Uniti, argento e l’Australia bronzo. E’ la quarta medaglia d’oro per l’Italia.