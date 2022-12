Reddito cittadinanza, Musumeci: “Va abolito per chi può lavorare”

(Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza? “Abbiamo detto che dobbiamo rivederlo, ci siamo espressi in questi termini: abolizione per una fascia, per chi può lavorare; per chi non può lavorare è necessario che lo Stato continui a dare un sostegno”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, a margine della festa per il decennale di Fdi in Piazza del Popolo. Secondo l’ex governatore della Regione siciliana “bisogna rivedere anche la politica del welfare, rivalorizzare il lavoro manuale. A un ragazzo – spiega – devi insegnare un mestiere altrimenti gli togli il diritto a progettare il futuro”.

“La cosa fondamentale che dobbiamo fare è la formazione, perché è dirimente formare i nostri giovani”. Lo ha affermato il ministro del Turismo Daniela Santanchè all’evento per i dieci anni di Fratelli d’Italia. “Ci vuole incrocio domanda e offerta” ha detto concordando con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci che è intervenuto poco prima di lei. Santanché ha quindi rivendicato la volontà del governo nel voler cancellare il reddito di cittadinanza: “in campagna elettorale abbiamo detto aboliremo il reddito di cittadinanza e così faremo” ha detto.