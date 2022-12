Ballando con le Stelle 2022, Paola Barale si ritira: ecco perché

(Adnkronos) – “Ci ho pensato e non solo, sono andata anche dal medico che non mi ha dato l’autorizzazione per ballare e quindi stasera purtroppo non posso ballare”. Così Paola Barale che ha deciso di ritirarsi da Ballando con le Stelle. Ad annunciarlo è stata, durante la puntata di ieri sera sabato 17 dicembre la stessa concorrente, con accanto il suo maestro Roly Maden.





Arrivati in pista, dopo la clip di presentazione, Milly Carlucci ha spiegato: “Già da un po’ di tempo Paola aveva un problema fisico dovuto alle costole incrinate. Da ieri stiamo dibattendo su cosa fare e cosa non fare: lei ci ha provato, ci ha pensato…”. Ed ecco intervenire la showgirl che ha sottolineato: “Mi sono impegnata molto, il charleston non mi piaceva, alla fine invece (Roly Maden, ndr) ha fatto in modo che fosse una cosa bella anche per me: è molto veloce e non ce la faccio proprio con il fiato Vado in apnea, non ce la faccio”.

Con questa decisione, Paola Barale si è autoesclusa dal ripescaggio.