Natale, Altroconsumo: gli italiani tornano ad abitudini pre-Covid ma si taglia sulle spese

(Adnkronos) – Dopo due anni di stop legati alla pandemia da Covid-19, gli italiani stanno pianificando gli ultimi dettagli per celebrare questa ricorrenza e Altroconsumo ha voluto scattare una fotografia delle attuali abitudini, intervistando lo scorso novembre un campione di 743 italiani dai 18 ai 74 anni. Dopo le festività 2021 ancora sottotono per il timore del Covid, quest’anno l’indagine registra un aumento di coloro che prenderanno parte ad eventi natalizi di vario genere. Più specificamente, il 69% parteciperà a pranzi o cene con amici e parenti che non vivono con loro (nel 2021 era solo il 52%) e poco più della metà (il 53%) si recherà ai mercatini di Natale (l’anno scorso era solo il 43%).

Cresce anche la voglia di tornare a festeggiare pranzando o cenando fuori casa: se lo scorso anno solo il 16% ha organizzato momenti di convivialità con i colleghi di lavoro, quest’anno quasi uno su quattro (24%) proseguirà questa tradizione. Anche coloro che hanno scelto bar, ristoranti e locali per festeggiare Natale o Capodanno sono in netto aumento: solo il 13% nel 2021, oggi salgono al 23%. Il 23% rappresenta anche la percentuale di chi quest’anno ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza fuori città, rispetto al 10% del 2021.

Dall’indagine emerge che quest’anno si spenderà più per i regali degli adulti: 138 euro contro i “soli” 74 euro tra giochi e regali di altro genere destinati ai più piccoli. Inoltre, mettendo insieme adulti e bambini, si spenderà in media 212 euro per i regali natalizi. A questi si devono aggiungere ulteriori spese: si torna a mettere un gruzzoletto da parte per i viaggi (119 euro in media), pensando ovviamente anche agli immancabili pranzi e cene delle feste. Tra vigilia, Natale e Capodanno da passare con amici e parenti, infatti, gli italiani intendono spendere in media 87 euro a testa, mentre per partecipare a feste e veglioni in bar e locali si spenderanno mediamente 34 euro, ai quali aggiungere i 19 euro delle cene con i colleghi di lavoro.

Secondo quanto emerge dall’inchiesta, il budget di spesa tra regali, viaggi, pranzi e cene si aggira sui 470 euro a testa; nonostante ciò, un intervistato su quattro (25%) prevede di spendere meno durante le feste di quest’anno rispetto al 2021. Solo il 13% pensa di spendere invece una cifra maggiore.

Gli italiani spenderanno quindi 212 euro in media solo per acquistare i regali di Natale. Dall’analisi Altroconsumo emerge che quasi la metà delle persone intervistate (44%) li acquista prevalentemente (o soltanto) online. Solo il 16% si reca a fare acquisiti principalmente (o soltanto) nei negozi fisici. Gli intervistati hanno rivelato inoltre ad Altroconsumo il loro approccio alla questione regali: il 37% degli intervistati afferma che di solito finisce per spendere di più di quanto aveva previsto, mentre un buon 18% vuole aspettare gennaio per fare i propri regali, approfittando della stagione dei saldi. Per il 27% fare un regalo di Natale costoso è sinonimo di grande considerazione per la persona alla quale si dona, mentre un intervistato su quattro ammette di ricevere di solito regali inutili. Infine, il 30% (quasi un italiano su 3) trova che fare regali di Natale (soprattutto se per i propri cari) sia fonte di preoccupazione e di stress.