A pochi giorni dal varo delle nuove regole per il reddito di cittadinanza (dal 1 gennaio sarà erogato solo per 7 mesi agli “occupabili”), il Settore Lavoro e Formazione della Provincia pubblica l’andamento dell’occupazione sul territorio, curato dall’Osservatorio sul Mercato del Lavoro, basato sulla banca dati delle comunicazioni obbligatorie delle imprese. Come commenta il vicepresidente e consigliere delegato Giovanni Gagliardi, “i dati del secondo quadrimestre” mostrano un andamento meno positivo rispetto al primo, ma il confronto con lo stesso periodo dei tre anni precedenti induce a ritenere che si tratti di una tendenza fisiologica nel mercato del lavoro provinciale, almeno degli ultimi anni”.

“In ogni caso”, aggiunge, “i dati che emergono dall’analisi risultano più positivi rispetto a quelli del secondo quadrimestre dei tre anni precedenti, in linea con quanto registrato anche a livello regionale e nazionale”.

Rispetto al primo quadrimestre 2022 gli eventi positivi (avviamenti, proroghe, trasformazioni positive di contratti) sono calati nel secondo del 19%, ma segnano comunque una crescita rispetto agli anni precedenti, anche quello pre pandemia: +4,9% rispetto al 2021, +22,8% sul 2020 e +12,2% sul 2019. A diminuire sono in particolare gli avviamenti (-21%) e le proroghe di contratti (-15%).

Rispetto alle persone coinvolte, tra secondo e primo quadrimestre c’è stato un calo del 16% , ma anche in questo caso il numero assoluto è in aumento rispetto ai tre anni precedenti.

Buone notizie dal fronte dell’occupazione giovanile. Per i giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni nel II Quadrimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dei tre anni precedenti, c’è stato un aumento significativo degli eventi positivi. In particolare l’aumento è stato del 2,4% rispetto al 2021 e del +22,9% rispetto al 2020, anno della pandemia e quindi poco significativo. Ma l’aumento c’è anche rispetto al periodo pre pandemico: +10,2% rispetto al 2019.

E’ soprattutto nel settore dei servizi che si registra il maggior numero di eventi positivi, ben il 61%, con un incremento dell’11,1% rispetto al 2019; l’industria assorbe il 24% degli eventi positivi (+16,4% rispetto al 2019); l’agricoltura rappresenta il 9% degli eventi positivi (in diminuzione rispetto all’anno scorso ma in aumento del 13,8% rispetto al 2019).

Una maggiore dinamicità continua a registrarsi nel II Quadrimestre 2022 anche per la componente dei cittadini stranieri, che nel triennio precedente aveva visto progressivamente ridursi gli eventi positivi e che nel II Quadrimestre 2022 ritorna ai livelli dello stesso periodo del 2019 (28,8%).

I contratti a tempo determinato mostrano un andamento analogo tra primo e secondo quadrimestre, mentre ad aumentare sono i contratti di somministrazione lavoro. Restano costanti i contratti a tempo indeterminato; in diminuzione invece il ricorso al tirocinio extracurricolare (-23,5% rispetto al 2019).

Sotto il profilo delle competenze (skills) richieste, rimane molto alta la percentuale degli eventi positivi riferiti a livelli di competenze medio-bassi, che nel II Quadrimestre 2022 crescono in proporzione (87,5%) rispetto al I Quadrimestre 2022 (oltre l’85%).

Nel 2022 aumentano sia gli eventi positivi (avviamenti al lavoro, proroghe di contratti già in essere e trasformazioni contrattuali positive) sia quelli negativi rispetto ai tre anni precedenti (cessazioni e trasformazioni in senso negativo di contratti).

Considerando gli eventi positivi sotto il profilo del genere, si rileva che nel II Quadrimestre 2022 il 54,1% degli eventi ha riguardato uomini e il 45,9% donne: un rapporto che rispetto allo stesso periodo del 2021 risulta leggermente migliore per gli uomini (53,4%) e leggermente peggiore per le donne (46,6%), anche se il dato relativo alle donne presenta comunque un leggero miglioramento in proporzione rispetto al 2020 (44%). Nel 2019 il rapporto era 54,9% per gli uomini e 45,1% per le donne. gbiagi

