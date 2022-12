Covid oggi Lazio, 2.093 contagi e 2 morti. A Roma 1.110 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 2.093 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 24 dicembre 2022 in Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.739 tamponi molecolari e 11.800 antigenici con un tasso di positività al 15,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.110. I ricoverati sono 672, 14 in meno di ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 26, una in meno di ieri.

Nella Asl Roma 1 sono 387 i nuovi casi e un decesso nelle ultime 24h, nella Asl Roma 2 sono 420 i nuovi casi e un decesso, nella Asl Roma 3 sono 303 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 4 sono 112 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 5 sono 136 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl Roma 6 sono 180 i nuovi casi e zero i decessi. Nelle province si registrano 555 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 147 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl di Latina sono 256 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl di Rieti sono 58 i nuovi casi e zero i decessi, nella Asl di Viterbo sono 94 i nuovi casi e zero i decessi.