Juventus, Agnelli: “Rilievi sollevati non sono giustificati”

(Adnkronos) – “La decisione di lasciare la presidenza non è stata facile, in questi anni mi sono impegnato al massimo delle mie possibilità per avere i risultati che abbiamo ottenuto sia in campo sia fuori e sono stati anni straordinari, ma al tempo è stata decisione che ho assunto in modo del tutto convinto e in piena serenità”. Così il presidente dimissionario della Juventus, Andrea Agnelli, in apertura dell’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio 2021-2022. “Personalmente sono fermamente convinto, così come tutti i componenti, che il cda abbia operato bene in questi anni e che i rilievi che sono stati sollevati nei nostri confronti non sono giustificati, in ciò confortati anche dalle approfondite analisi condotte in queste ultime settimane da professionisti ed esperti indipendenti che hanno confermato la piena correttezza del nostro operato”, ha aggiunto Agnelli, continuando: “Ciononostante, la società dovrà continuare a tutelare gli interessi del club e a dimostrare le nostre buone e legittime ragioni”.

“Con spirito di servizio – ha detto il presidente bianconero – ho ritenuto opportuno di fare un passo indietro per evitare che si potesse anche solo pensare che le scelte che dovessero essere assunte da qui in avanti potessero essere condizionate dal mio personale coinvolgimento in alcune delle vicende che la società si trova a dover affrontare. La Juventus, quindi, viene prima di tutto e di tutti fino alla fine”.