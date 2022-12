Ucraina, muore in India deputato russo critico su guerra

(Adnkronos) – Il parlamentare russo Pavel Antov, che recentemente aveva criticato il presidente russo Vladimir Putin per la guerra in Ucraina ma poi aveva ritrattato le proprie dichiarazioni, è morto a Odisha, in India, il 24 dicembre scorso, cadendo dal terzo piano dell’albergo in cui alloggiava. Il suo corpo è stato trovato davanti all’albergo. La polizia ha parlato di sospetto suicidio: l’uomo era apparso depresso per la morte, avvenuta due giorni prima, dell’amico Vladimir Bidenov, trovato privo di sensi nella sua stanza, nello stesso albergo di Odisha e dichiarato morto al suo arrivo in ospedale. Secondo l’ambasciata russa – riporta SkyNews.com – la polizia di Odisha non ha trovato alcun riscontro criminale nella morte dei due cittadini russi.