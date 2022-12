Covid, Bassetti: “Chi arriva da Cina dovrebbe circolare solo con test negativo”

(Adnkronos) – “Una misura a costo zero per l’Italia è obbligare dal primo gennaio 2023 i passeggeri in partenza dalla Cina a farsi un tampone molecolare prima della partenza e all’arrivo, sempre obbligatorio ed entro 48 ore, fare un altro test molecolare”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, vista la nuova ondata di contagi covid in Cina.

“Si metteranno una mascherina Ffp2, andranno in un laboratorio e si sottoporranno ad un secondo test. Finché non hanno un molecolare negativo non possono circolare in Italia. Questo intervento va fatto il prima possibile”, aggiunge.