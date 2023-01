Spazio, Nasa lancia allarme Cina: corsa con Pechino per la Luna

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono in corsa per lo spazio con la Cina e devono “fare attenzione” affinché il suo rivale non prenda piede e riesca a dominare le risorse lunari. Lo ha detto l’amministratore della Nasa Bill Nelson, avvertendo del rischio che la Cina potrebbe affermare di “possedere” le aree ricche di risorse della Luna. La competizione tra Stati Uniti e Cina, ha aggiunto, si sta intensificando e i prossimi due anni potrebbero determinare quale paese otterrà un vantaggio.

“È un dato di fatto: siamo in una corsa allo spazio”, ha detto Nelson. “Ed è vero che faremo meglio a stare attenti che non arrivino in un posto sulla luna con il pretesto della ricerca scientifica. E non è oltre il regno delle possibilità che dicano: ‘State fuori, siamo qui, questo è il nostro territorio’”. Nelson ha citato l’aggressione cinese sulle isole nel Mar Cinese Meridionale, dove Pechino ha stabilito basi militari, come prova della sua ambizione territoriale. “Se ne dubiti, guarda cosa hanno fatto con le Isole Spratly”, ha aggiunto.