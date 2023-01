Milano, da lunedì aumentano biglietti Atm

(Adnkronos) – Da lunedì 9 gennaio scatta il rincaro dei biglietti Atm con il ticket per la corsa singola che salirà a 2,20 euro, dai 2 attuali. Per fermare gli aumenti, Fratelli d’Italia ha deciso di lanciare oggi una petizione su Change.org, che al momento ha raccolto solo 14 delle 100 firme a cui puntano i promotori. “La giunta di sinistra, guidata da Beppe Sala, mette ancora una volta le mani nelle tasche dei milanesi con un aumento del ticket contestato dagli stessi ‘compagni’ in maggioranza a Palazzo Marino. La sinistra parla tanto di politiche green, di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e, poi, aumenta il costo dei biglietti per la seconda volta in 3 anni e mezzo”, dichiarano in una nota Romano La Russa, assessore regionale, vicecoordinatore regionale e membro del direttivo nazionale di Fratelli d’Italia, Stefano Maullu, deputato e coordinatore milanese di Fdi e Riccardo Truppo, capogruppo FdI al consiglio comunale di Milano.

L’aumento del biglietto Atm – aggiunge in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini premier – è “un’altra salassata per i cittadini, la seconda dopo l’inopinata decisione, attuata dal primo ottobre dalla giunta Sala, di chiudere l’ingresso in città nell’area B ai veicoli diesel euro 5. Questa è una scelta politica della coalizione di Sala e Majorino: alzare i prezzi del trasporto pubblico locale, fare cassa con l’area B e fare cassa con le decine di autovelox piazzati sui viali d’ingresso. Tanto pagano i milanesi e i lombardi”.