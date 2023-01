Louvre, scatta limite ai visitatori: massimo 30mila al giorno

(Adnkronos) – Il Louvre di Parigi, il museo più frequentato al mondo (7,8 milioni sono state le presenze nel 2022, di cui il 30% francesi), limiterà il numero di visitatori giornalieri a 30.000 “per facilitare una visita più confortevole e garantire condizioni di lavoro ottimali per il personale del museo”, come è stato precisato con un comunicato diffuso giovedì 5 gennaio.

Prima della pandemia da Covid, il Louvre poteva accogliere fino a 45.000 visitatori al giorno, secondo The Art Newspaper. Quando il Louvre ha riaperto dopo una chiusura di 16 settimane, nel luglio 2020, non ha ufficialmente limitato la capacità, anche se l’affluenza è diminuita a causa della pandemia in corso e delle restrizioni ai viaggi internazionali. Il museo ha deciso in sordina di limitare i visitatori giornalieri nel giugno 2022, poco dopo l’annuncio che Laurence des Cars sarebbe stata la sua prossima presidente-direttrice, ma prima che lei assumesse ufficialmente l’incarico il 1° settembre.

In un comunicato, Laurence des Cars ha dichiarato: “I dati positivi per il 2022 sono estremamente incoraggianti per tutto il nostro personale. Spero che i visitatori si divertano a trascorrere il loro tempo al Musée du Louvre, in particolare quelli che scoprono il museo per la prima volta, che rappresentano il 60% di loro. Ci stiamo impegnando sempre di più per migliorare le condizioni di visita e per continuare a offrire un programma di grande qualità e una serie unica di spettacoli dal vivo che risuonano con le attività del museo”.

Il Louvre ha comunicato la variazione ufficiale dei visitatori giornalieri in occasione dell’annuncio dei dati ufficiali di affluenza per il 2022. L’anno scorso ha accolto 7,8 milioni di visitatori, con un aumento del 120% rispetto ai dati del 2021, ma con un calo del 19% rispetto al picco di 9,6 milioni del 2019.

Secondo il museo, le restrizioni ai viaggi internazionali hanno continuato a influenzare il primo trimestre di affluenza, ma l’aumento delle presenze negli ultimi tre trimestri “ha illustrato una tendenza fortemente positiva”. Con questo cambiamento, il Louvre, che è chiuso ogni martedì e in tre giorni festivi, potrà accogliere un massimo di 9,3 milioni di visitatori nel 2023.

Dei 7,8 milioni di visitatori del Louvre nel 2022, il 30% erano francesi e il 70% stranieri, mentre i visitatori statunitensi rappresentavano il 18%. I visitatori provenienti dall’Asia “sono stati praticamente assenti, nonostante un piccolo aumento osservato alla fine dell’anno”, secondo il rapporto del museo. Il 45% dei visitatori aveva meno di 25 anni, il 60% era alla prima visita e 225.000 visitatori hanno beneficiato dell’orario prolungato del Louvre il venerdì sera.