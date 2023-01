Ucraina, Medvedev: “Piano per dare regioni occidentali agli ex padroni”

(Adnkronos) – L’ex presidente russo Dmitry Medvedev afferma che c’è un piano per dare l’Ucraina occidentale agli “ex padroni”, in quello che appare un riferimento alla Polonia. “A Leopoli, che verrà nuovamente chiamata Lemberg, hanno avuto un incontro per cedere le regioni occidentali ucraine ai loro nuovi (ex) padroni”, ha scritto Medvedev su Telegram, riferendosi all’incontro oggi a Leopoli fra i presidenti ucraino Volodymyr Zelensky, polacco Andrzej Duda e lituano Gitanas Nauseda.

I tre leader, si legge, “soffrono di ambizioni imperiali” e “hanno pregato per i tank”. Ma secondo Medvedev, oggi vice presidente del Consiglio russo di sicurezza, questi mezzi militari “si trasformeranno presto in resti di metallo arrugginito e non salveranno questo Paese artificiale dalla disgregazione”.

Leopoli (in ucraino Lviv) è stata polacca come Lvov e parte dell’impero austriaco come Lemberg. Mosca ha più volte cercato di diffondere la fake news che la Polonia intenda riprendersi la storica città.