Covid oggi Italia, 84.076 contagi e 576 morti: ultimo bollettino settimana

(Adnkronos) – Sono 84.076 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino settimanale di oggi con i dati Covid dal 6 al 12 gennaio della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 576 morti. E’ in calo il tasso di positività per Covid-19 in Italia nell’ultima settimana: si attesta a quota 11% con una variazione di 4,9 punti percentuali in meno rispetto alla settimana precedente quando era al 15,9%.

Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: il bollettino riporta infatti un totale di 767.718 tamponi, pari al 10,3% in meno rispetto alla settimana precedente.

ABRUZZO – Sono stati 2.824 i nuovi contagi da Coronavirus del bollettino settimanale della Regione Abruzzo di oggi, con i dati dal 7 al 13 gennaio. I morti in sette giorni sono stati 10, che porta il totale delle vittime da inizio pandemia al 3.865. I guariti nell’ultima settimana sono stati 5.242. In sette giorni sono stati processati 3.952 tamponi molecolari e 17.177 antigenici. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Pescara a 885, Chieti a 755, Teramo a 610 e L’Aquila a 547.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 13.819. Di questi 179 pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

TOSCANA – Sono 412 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 gennaio 2023 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Dei 412 nuovi casi, 104 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 308 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.577.375. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.206 persone) e raggiungono quota 1.494.916 (94,8% dei casi totali).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 71.024 positivi, -1,1% rispetto a ieri. Di questi 359 (14 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 17 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un’età media di 87,6 anni. Sono 11.435 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.