Regionali Lombardia, consiglieri uscenti Comitato Nord non saranno candidati

(Adnkronos) – A quanto apprende AdnKronos, i consiglieri uscenti del Pirellone, Roberto Mura, Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni e Federico Lena, espulsi dalla Lega dopo l’adesione al Comitato Nord di Umberto Bossi, hanno accolto la richiesta di Umberto Bossi di non candidarsi per le regionali del 12 e 13 febbraio.

“Dopo aver parlato con l’onorevole Umberto Bossi e con l’europarlamentare Angelo Ciocca ho deciso di non candidarmi alle prossime elezioni regionali” dichiara Formenti. “La decisione nasce dal fatto che non ci sarà una lista del Comitato Nord alle prossime elezioni regionali, data l’impossibilità per il comitato di presentarsi a sostegno del governatore uscente Attilio Fontana”, aggiunge. “Questa è la volontà di Bossi e io la rispetto fino in fondo così come ho sempre rispettato la linea del fondatore della Lega”. “Potrei percorrere altre strade e candidarmi sotto altre bandiere ma è un’ipotesi che ho deciso di scartare in quanto non sarebbe coerente con la mia storia politica”, conclude Formenti.