Sanremo 2023, Giorgia al cardiopalma: il testo del suo brano è in rete

(Adnkronos) – Il testo del brano ‘Parole dette male’, che Giorgia porterà in gara a Sanremo 2023, è apparso online. Ma questo non dovrebbe pregiudicare la sua partecipazione al festival. Secondo la ricostruzione fatta dal sito Davidemaggio.it, a pubblicare per primo il testo sarebbe stato il negozio di musica specializzato nella vendita online, Discoteca Laziale, che, nel giorno dell’apertura del preorder del nuovo album ‘Blu1’ in uscita il 17 febbraio, avrebbe pubblicato su una pagina dedicata all’album anche il booklet con i testi delle canzoni. L’errore è stato rapidamente corretto, togliendo il testo ma qualcuno aveva già fatto uno screeshot che ora circola sul web.

I testi delle canzoni di Sanremo non possono essere rivelati se non quando previsto dal Festival (in genere i testi integrali escono su ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ad una decina di giorni dal Festival). Ma la cantante difficilmente rischierà sanzioni e tantomeno l’eliminazione. Ci sono troppi precedenti di canzoni spoilerate in audio-video (gli ultimi i casi di Fedez e Morandi) per poter pensare di punire l’artista romana per una colpa non sua.