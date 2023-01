Pd, Casini: “M5S e Terzo Polo stanno facendo i piranha”

(Adnkronos) – “Il Pd è un grande partito. Se la crisi del Pd, mi auguro di no, dovesse acuirsi, anche la maggioranza dovrebbe preoccuparsene”. Lo dice Pier Ferdinando Casini, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai3. La responsabilità del Partito democratico “è un grande merito, non vorrei che per qualcuno fosse un demerito”, dice ancora Casini. Che rimarca come nelle ultime elezioni i dem abbiano perso “800mila voti a fronte dei 6 mln di voti persi dai 5Stelle: eppure sembra che ad esserne uscito sia stato il Pd”. Quanto ai potenziali alleati, dunque M5S e Terzo Polo, per Casini stanno facendo i “piranha” con il Partito democratico, dunque “il Pd faccia il Pd anziché preoccuparsi delle alleanze”.

Alla riforma del presidenzialismo “sono contrarissimo – rimarca poi – In Italia c’è una crisi globale, siamo sempre in crisi, dai partiti ai ministri, l’unica cosa che non è in crisi è l’istituzione del Presidente della Repubblica, che ha un consenso altissimo. E noi vogliamo prendere l’unica cosa che funziona, una sorta di arbitro, è trasformarlo in un elemento di divisione? E’ una totale sciocchezza. Va preservato l’arbitro, il pater familias”.