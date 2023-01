Covid Cina, Xi: “Preoccupato per ondata, ma vediamo la luce”

(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping si è detto preoccupato per l’ondata di Covid-19 che sta investendo la Cina, ma ha chiesto di continuare a perseverare di fronte a questa sfida, perché “la luce è davanti a noi”.

Parlando alla nazione in occasione dell’imminente capodanno lunare, quando milioni di lavoratori dalle città torneranno nelle zone rurali per ricongiungersi alle loro famiglie agevolate anche dall’allentamento delle restrizioni, Xi ha sottolineato che l’epidemia di coronavirus è stata “feroce”, ma la Cina è entrata in una “nuova fase” di risposta alla pandemia e ha invitato a non gettare la spugna.

“La prevenzione e il controllo del Covid in Cina sono ancora in un momento di stress, ma la luce è avanti a noi, la tenacia è vittoria”, ha detto Xi nel suo messaggio trasmesso da Cctv, esprimendo al contempo preoccupazione per la diffusione del virus nelle aree rurali, dove “le strutture mediche sono relativamente deboli, quindi la prevenzione è difficile e il compito è arduo”.

“Gli anziani sono una priorità assoluta”, ha aggiunto a questo proposito il presidente cinese, esortando le autorità locali ad adottare precauzioni estreme, oltre che a migliorare l’assistenza medica ai cittadini.