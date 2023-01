Russia, visita Xi in primavera? Cina non conferma e ribadisce cooperazione con Mosca

(Adnkronos) – ”Per quanto riguarda la visita” del presidente cinese Xi Jinping in Russia ”al momento non ho informazioni che posso condividere”. Così la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning non ha confermato l’annuncio di Mosca circa una prossima visita in Russia del presidente Xi, atteso in primavera. “Cina e Russia mantengono una stretta cooperazione a vari livelli per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali e contribuire al mantenimento della pace e dello sviluppo nel mondo”, ha detto Mao rispondendo a una richiesta di conferma della possibile visita di Xi in Russia.