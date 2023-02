Cospito, il consigliere in visita: “Lucido, abbiamo parlato a lungo”

(Adnkronos) – Alfredo Cospito è “molto lucido, abbiamo avuto una lunga conversazione interessante”. E’ quanto riferisce all’Adnkronos il medico e consigliere regionale di +Europa/Radicali Italiani, Michele Usuelli (candidato nella lista patto civico per Majorino presidente), che ha visitato oggi la casa di reclusione di Opera, incontrando anche l’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis, da pochi giorni trasferito nel penitenziario milanese. “E’ preciso dovere di ogni parlamentare, europeo o nazionale, e di ciascun consigliere regionale, far visita alle carceri per verificare le condizioni di detenzione e di lavoro del personale”, sottolinea Usuelli in una nota, ricordando che “in questi cinque anni ho fatto decine di visite nella maggior parte degli istituti lombardi e continuerò a battermi, indipendentemente dai singoli casi eclatanti che periodicamente emergono, per un carcere più umano e conforme al dettato costituzionale”.

Ad Opera il consigliere regionale ha incontrato “il direttore della struttura e a lungo ci siamo soffermati sulle criticità dell’assistenza sanitaria in carcere. La visita è proseguita con un colloquio con la responsabile medica del centro clinico di Opera, con cui abbiamo discusso delle carenze strutturali di organico dei sanitari e in particolare della incredibile difficoltà burocratica nell’ottenere presidi sanitari per i malati ristretti provenienti da altre regioni italiane (la quasi totalità)”.

Dopodiché la visita di Usuelli è proseguita nei tre piani del centro medico di Opera. “Ho potuto parlare con tutti i detenuti malati al 41 bis, riscontrando lucidità e gratitudine nei confronti del personale in servizio, laddove le rimostranze di malati anche gravi erano per lo più indirizzare alla disorganizzazione del sistema sanitario lombardo di medicina penitenziaria”, riferisce il consigliere regionale, che riferirà i dettagli della visita a Opera domani mattina in una conferenza stampa con il segretario nazionale di Radicali Italiani, Massimiliano Iervolino e le candidate al Consiglio regionale lombardo Barbara Bonvicini e Giulia Crivellini.