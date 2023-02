Coppa Italia, Juve-Lazio 1-0: bianconeri in semifinale con l’Inter

(Adnkronos) – La Juventus è in semifinale di Coppa Italia, grazie al successo per 1-0 sulla Lazio all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match la rete di Bremer al 44′. I bianconeri affronteranno in semifinale l’Inter.

La formazione di Allegri interpreta il match con maggiore aggressività rispetto ai biancocelesti. La Juve gestisce il gioco ma fatica a creare occasioni nitide nel primo tempo. I padroni di casa sfiorano il gol solo con un diagonale mancini di Kostic, deviato da Maximiliano con un ottimo intervento. In chiusura di frazione, il gol decisivo. Kostic recupera un pallone respinto dalla retroguardia romana e crossa, Bremer anticipa l’uscita incerta di Maximiliano e di testa deposita il pallone in rete: 1-0. Nella ripresa, la Lazio cerca di avanzare il baricentro. La squadra di Sarri, che nell’intervallo rinuncia a Immobile, non arriva mai ad impensierire Perin. Il portiere bianconero rischia solo su un destro dosato di Marusic, che da fuori area sfiora il palo. La Juve avrebbe chance in ripartenza, ma non trova praticamente mai l’imbucata decisiva. I bianconeri non chiudono il match ma non rischiano nulla, finisce 1-0 e la Juve va in semifinale: ad aprile, doppia sfida con l’Inter.

“E’ stata una bella partita, abbiamo giocato bene e abbiamo concesso poco e niente. Ma la cosa più importante è stato l’atteggiamento che non abbiamo avuto contro il Monza dove abbiamo preso due gol evitabilissimi. Stasera invece siamo stati bravi. Giocare contro la Lazio non è semplice, se gli scateni la velocità loro poi diventano molto bravi. Li abbiamo rallentati nel secondo tempo e abbiamo difeso molto bene anche sui loro cross”, dice Allegri a Mediaset. “Abbiamo fatto una buona partita, è anche un momento non facile dopo la sconfitta in casa col Monza. Non era facile affrontare una partita così importante: abbiamo messo una buona base per ripartire in campionato”.