Sanremo 2023, ‘dopofestival’ targato Fiorello con ‘Viva Rai2’

(Adnkronos) – ‘Viva Rai2’ si sposta su Rai1 e diventa il ‘dopofestival’ per le prime quattro serale del ‘Festival di Sanremo’. Lo hanno annunciato Amadeus e Fiorello durante il Tg1 delle 20. Da martedì 7 a venerdì 10, Fiorello condurrà dal Glass di via Asiago a Roma il suo show, che manterrà le caratteristiche di infotainment e varietà su strada, con ospiti, balletti, commento delle notizie festivaliere, potendo contare anche sull’inviato a Sanremo Gabriele Vagnato, ma cambierà titolo in ‘Viva Rai2… Viva Sanremo! Di Notte’. Le quattro puntate in onda nella notte di Rai1 verranno poi mandate in replica la mattina dopo nella normale collocazione di ‘Viva Rai2’ alle 7.15 sulla seconda rete.

“Ho voluto condividere questa notizia con un amico mio, di Sanremo e del Festival, Fiorello, che io chiamo ‘ciuri’…”, ha affermato il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, nel corso del Tg1, prima di collegarsi con lo showman siciliano, che in mano teneva una statuetta di Hulk.

“So che eri preoccupato perché oggi non avevi nessun annuncio da fare… e allora ci ho pensato io”, ha esordito Fiorello rivolto ad Amadeus. “L’annuncio è un po’ strano perché tutto nasce dal mio amore per il ‘Festival di Sanremo’ e facendo un programma che inizia alle 7 del mattino (‘Viva Rai2’; ndr) non avrei potuto vederlo tutto, al massimo fino alle dieci e mezzo, undici meno un quarto al massimo e poi sarei dovuto andare a letto. Allora ho pensato: come posso fare per vedere il Festival? E ho trovato un’idea: fare ‘Viva Rai2’ subito dopo su Rai1, appena finisce Sanremo tu mi dai la linea e io vado in diretta di notte, su Rai1 dopo il Festival e si intitolerà ‘Viva Rai2… Viva Sanremo! Di notte’. Chi vuole potrà venire in via Asiago al Glass, tu mi puoi chiamare quando vuoi, avrò inviati che intervisteranno i cantanti e faremo qualsiasi cosa, verrò a svegliarti la mattina…!”.

Nella serata finale del Festival di Sanremo’, che tradizionalmente finisce molto tardi, non è previsto alcun ‘dopofestival. Ma questo lascia aperta la possibilità, nonché la speranza di Amadeus, che Fiorello possa presentarsi last minute sul palco dell’Ariston, proprio per il gran finale del festival. Ma quando riuscirà Fiorello a dormire? “Niente: io uso noce moscata”, risponde. “Vorrei anche te – è l’ultima avance di Amadeus a Fiorello – ma intanto va bene il collegamento… Una folle notizia, che intanto rallegra ancora di più il Festival di Sanremo”, conclude Amadeus. “No, folle sono io”, è l’ultima battuta di Fiorello.