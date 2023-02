E’ morta Jackie Rogers, la stilista aveva 90 anni

(Adnkronos) – La stilista Jackie Rogers è morta, per un’insufficienza cardiaca, in un ospedale di Manhattan all’età di 90 anni. Lo ha annunciato oggi un suo portavoce al ‘New York Times’. Negli anni ’60 in Italia è stata modella per Roberto Capucci, Simonetta Colonna di Cesarò e Alberto Fabiani, tentando anche la carriera cinematografica a Cinecittà con una piccola parte nel film “8½” di Federico Fellini, ma dopo l’incontro fatale con Coco Chanel è diventata stilista.

Forte della sua esperienza di frequentazione dell’élite europea e statunitense, insieme al suo occhio per l’eleganza e alla sua personalità smisurata (anche se a volte abrasiva), Rogers ha alimentato una carriera di cinque decenni come couturier di riferimento per le star del cinema e della mondanità, a cui confezionava abiti su misura.

Fin dagli anni Settanta, Rogers si era rivolta alle celebrità con la sua linea di abbigliamento elegante, che vendeva nelle boutique che ha gestito negli anni a New York, Palm Beach e negli Hamptons. Rogers ha iniziato la sua carriera di stilista a metà degli anni Sessanta, confezionando giacche sportive e pantaloni da uomo di gusto modaiolo – tra i suoi clienti c’erano anche Jack Nicholson e Dustin Hoffman – nella sua boutique di Madison Avenue.

A metà degli anni ’70 si dedicò al design femminile. Presenza fissa nel Women’s Wear Daily, era nota per i suoi top, abiti e vestiti elegantemente scolpiti, in seta fluida, raso o organza, spesso in rosa elettrico, blu, giallo e altri audaci colori confetto. Le sue creazioni, spesso realizzate su ordinazione, non erano economiche – i suoi abiti venivano venduti a più di 5.000 dollari – ma attiravano clienti come Diana Ross, Salma Hayek, Patti LuPone, Barbara Walters e Nicole Kidman.

Una vita nella moda, tuttavia, non è mai stato l’obiettivo che Rogers, un’affascinante donna dai capelli castani con una grande personalità e grandi ambizioni, immaginava quando cresceva a Brookline, nel Massachusetts. Voleva diventare un’attrice o una cantante, e ha usato il suo lavoro come modella a partire dalla tarda adolescenza come punto di partenza. Il suo aspetto, la sua grinta e la sua abilità nell’ammaliare star del cinema, magnati e aristocratici le sono stati utili quando a 28 anni si è trasferita a Roma e poi a Parigi.

Rogers si inserì rapidamente nel tessuto sociale dell’alta società europea come se ci fosse nata. Amava raccontare storie di aperitivi con Federico Fellini, che le diede un piccolo ruolo non accreditato nel suo capolavoro del 1963, “8½”, o di giri in Maserati con Gianni Agnelli. Ha raccontato di aver fatto antiquariato con Andy Warhol, di aver mangiato caviale a Monte Carlo con Aristotele Onassis e di aver ballato tutta la notte con Peter O’Toole nella frizzante discoteca Ondine di Manhattan.

Nel 1960 arrivò a Roma, dove affittò un appartamento in Via Margutta, una strada storica della vita culturale della Capitale, e negli anni successivi si assicurò piccoli ruoli in film girati a Cinecittà. In quel periodo, il suo principale interesse amoroso fu il principe Andrea Hercolani, discendente della famiglia Borghese. Accompagnandolo in un viaggio a Parigi, Rogers incontrò un’ex modella di Chanel che si offrì di farle da intermediario per la famosa stilista, che era alla ricerca di donne che facessero da modelle per la sua collezione autunnale. Chanel assunse Rogers per 700 dollari a settimana come sua modella di punta. Chanel si riferiva a Rogers come al suo “cowboy americano” per le sue spalle larghe, che la rendevano un manichino ideale per i drappeggi. “Ero così affascinata dal modo in cui Chanel lavorava che non riuscivo a smettere di guardarla”, ha scritto Rogers in “My Love Affair With Chanel”, un libro di memorie che non ha mai terminato e che il sito web New York Social Diary ha pubblicato nel 2020. “Mentre la guardavo lavorare, Chanel a volte mi diceva: ‘Ti cadranno gli occhi'”. E ha aggiunto: “Poiché drappeggiava le sue creazioni sulle modelle invece di disegnarle, e io ero la modella, siamo diventate inseparabili”.