Sanremo 2023, medico Festival: “Caso Madame? Palco specchio società”

(Adnkronos) – “Penso che una cantante non sia diversa da molte altre persone che compongono la nostra società”. Risponde così all’Adnkronos Salute Giorgio Ardizzone, direttore del Dipartimento di emergenza-accettazione dell’Asl 1 in Liguria, medico del Festival di Sanremo, per spiegare la sua visione su un caso che ha fatto discutere molto in questi giorni: quello della mancata vaccinazione anti-Covid della cantante Madame, finita dentro un’indagine su falsi certificati per il Green Pass.

Lo specialista – che si è occupato insieme al direttore del 118 Simone Carlini, e al direttore del Pronto soccorso Giancarlo Abregal, del Piano sanitario per la kermesse canora più importante d’Italia, piano condiviso con il responsabile sanitario della Rai, Antonio Maruccia – riguardo a Madame, fa notare che il palco di Sanremo è un po’ lo specchio della società. “Anche alcuni colleghi nostri”, medici e operatori sanitari, “non hanno voluto vaccinarsi – osserva – Non è che sia una problematica che possiamo legare al tipo di lavoro che uno fa. Ci sono purtroppo medici che non si sono vaccinati, ci saranno dirigenti che non si sono vaccinati, e allo stesso modo ci sono anche cantanti che non si sono vaccinati”.

Certo, precisa, “l’eventuale atto di alterare la realtà è un altro paio di maniche, nel senso che allora sarebbe più giusto sostenere la propria idea, le proprie convinzioni e non certo arrivare a falsificare delle documentazioni. Questo è un altro discorso, che non dovrebbe essere mai fatto. Poi, se una persona non vuole vaccinarsi andrà incontro a quello che succederà, potrà essere fortunata o meno fortunata. Ma, appunto, quelle sono le proprie convinzioni”.