Sanremo 2023, Ferragni in scena con l’abito manifesto: “Pensati libera”

(Adnkronos) – “Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di Sanremo abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda”. L’abito manifesto che segna il debutto di Chiara Ferragni sul palco del Teatro Ariston è frutto di una conversazione tra Chiara Ferragni, Fabio Damato, Maria Grazia Chiuri, il Direttore Artistico di Dior, Rachele Regini e Fulvia Carnevale, del duo artistico Claire Fontaine. Il risultato è un abito a corolla di seta nero ispirato alla tradizione Dior e completato dalla stola-manifesto con ricamato il claim “Pensati libera”.

“Le semplici e pur così forti parole arrivano da un’opera di Claire Fontaine che speriamo possano ispirare tutte le donne a sentirsi libere di uscire dal ruolo che gli è stato imposto dalla società. Una presa di coscienza della stessa Chiara Ferragni che lotta per non essere incasellata in uno spazio identificato per lei dal patriarcato, e anche una promessa che lei stessa si fa ogni giorno mentre lotta per non doversi sentire in colpa del suo successo di donna. “Pensati libera” è dedicato a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente loro stesse senza essere giudicate”, dicono gli ideatori. L’abito nasce da un’idea di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato. Abito custom made di Maria Grazia Chiuri per Dior.