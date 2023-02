Sanremo 2023, De Marchi (Urban Vision): “Pubblico più partecipe grazie a mega schermi nelle piazze”

(Adnkronos) – Il Festival di Sanremo approda sui mega schermi delle piazze italiane con Urban Vision, al di fuori del palcoscenico dell’Ariston, per avvicinare un pubblico sempre più giovane, attivo, vitale. “Pochi mesi fa è nata questa idea con Rai, un po’ folle se vogliamo, se non altro per via della tempistica molto stretta con cui abbiamo immaginato e messo in piedi il progetto – racconta all’Adnkronos l’amministratore delegato di Urban Vision, Gianluca De Marchi -. Ci è sembrato naturale raccontare il Festival in una modalità differente, al di fuori delle porte dell’Ariston, per avvicinare ancora di più la kermesse ad un pubblico variegato, dinamico, giovane”.

“Un pubblico che attraverso i nostri schermi è diventato protagonista di un’esperienza immersiva – ha aggiunto -. Nelle città di Roma e Milano infatti, rispettivamente in via del Corso e Corso Vittorio Emanuele II, Urban Vision ha messo a disposizione dei passanti i billboard digitali, sui quali tutti coloro che lo desiderano, possono postare i propri contenuti, condividerli sui social e diventare protagonisti di un ingaggio fisico e virtuale sui Maxi schermi”.

Un settore in grande trasformazione, quello dell”industry’, legata alla musica vicina a Urban Vision. “La musica è di casa in Urban Vision – ha ricordato l’amministratore delegato – nonostante i nostri Maxi Schermi siano senza audio. Eppure c’è un’affinità con il mondo della discografia che si rafforza ogni anno. I Maneskin nel 2017 si sono esibiti a Milano su un nostro impianto che da pubblicitario abbiamo trasformato in palco. Abbiamo ospitato performance di Salmo circondato da ballerini acrobati. Abbiamo vinto un premio con la campagna in 3D di lancio del nuovo album di Laura Pausini che è andata on air in 8 capitali del mondo tra cui Brasilia, New York, Miami, Città del Messico… “.

Gianluca De Marchi ha tenuto a sottolineare all’Adnkronos che Urban Vision “intercetta una audience che svolge una vita dinamica, che ha la possibilità di usufruire di questo mezzo durante la giornata e Urban Vision è proprio nei centri delle città, nelle più belle piazze d’Italia, in questo caso per offrire dei contenuti esclusivi ed inediti, curati dall’agenzia Josi Scattaglia, attraverso un linguaggio nuovo e un mezzo che vive tra la gente. In soli 3 giorni abbiamo raggiunto oltre 20 milioni di visualizzazioni”.

Sui maxi led digitali il grande pubblico è abituato a vedere pubblicità, oggi la scelta di includere anche contenuti editoriali. “I nostri mezzi hanno un impatto comunicativo molto forte – ha spiegato l’ad di Urban Vision Gianluca De Marchi -. Se un cellulare è di 5/6 pollici e una tv in media di 50, i nostri maxi schermi arrivano fino ad 800 pollici. Non vogliamo limitarci ad impiegarli per diffondere unicamente messaggi pubblicitari. Vogliamo offrire alle città e al pubblico che vive in movimento, anche contenuti di servizio, sociali e di promozione culturale. Sanremo, in questo senso – ha concluso – è uno dei fiori all’occhiello della nostra tradizione artistica e siamo molto felici di aver in qualche modo contribuito a promuoverlo nelle piazze di tutta Italia”.