Lecce-Roma 1-1, gol di Baschirotto e Dybala

(Adnkronos) – Lecce e Roma pareggiano 1-1 nel match valido per la 22esima giornata della Serie A 2022-2023. I pugliesi salgono a 24 punti, i capitolini sono a quota 41. Il Lecce sblocca il risultato al 7′ con Baschirotto: il difensore, su corner, azzecca il colpo di testa vincente che vale l’1-0. La risposta della Roma è immediata e il pareggio arriva al 17′. Tocco di mano di Strefezza, rigore e Dybala dagli 11 metri trasforma per l’1-1. La formazione di Mourinho prova a prendere in mano il match e si rende pericolosa in altre 2 occasioni con Abraham: in entrambi i casi, Falcone è attento e nega il gol all’attaccante inglese. Il copione si ripropone in avvio di ripresa. Al 50′ ancora Abraham, stavolta di testa, e ancora risposta di Falcone. Il Lecce chiude gli spazi, la Roma non trova la soluzione per sfondare. Il match scivola via senza altri sussulti, finisce 1-1.