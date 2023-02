Sanremo 2023, al via la finale: l’omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla

(Adnkronos) –

L’Inno di Mameli, eseguito dalla banda dell’Aeronautica Militare sul palco del Teatro Ariston, ha aperto la serata finale di Sanremo 2023. Al termine dell’esecuzione, Amadeus ha accolto sul palco il generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ha ricordato il centenario dell’Aeronautica e gli appuntamenti con cui verrà festeggiato in tutta Italia. “Il mio augurio è che questo centenario serva per avvicinare i giovani all’Aeronautica”, ha detto il generale che ha poi lasciato il palco con la banda che eseguiva la Marcia d’Ordinanza.

Quindi, l’omaggio di Gianni Morandi a Lucio Dalla con un medley tra Piazza Grande, Futura e Caruso.

SCALETTA – Ad aprire la sfilata dei cantanti in gara per la vittoria è Elodie. A seguire, in ordine di uscita: i Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr Rain, Paola & Chiara, Levante, Lda, Coma_Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Sinno di Mameli ethu.

A decretare il vincitore, accanto ad Amadeus e Gianni Morandi, nuovamente Chiara Ferragni. Grande attesa per l’esibizione dei Depeche Mode, mentre per gli ospiti italiani salgono sul palco dell’Ariston Gino Paoli, con Danilo Rea, e Ornella Vanoni. Sulla Costa Smeralda, invece, l’esibizione Salmo, mentre da piazza Colombotocca a Achille Lauro.

La serata finale del Festival è caratterizzata anche dal messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il messaggio di Zelensky verrà letto a fine gara”, prima dello spareggio a 5 tra gli artisti entrati in top5, ha spiegato Amadeus in conferenza stampa. Mentre il gruppo ucraino Antytjla salirà sul palco, dopo le nuove esibizioni dei cinque finalisti e in attesa dei conteggio dei voti per la vittoria.