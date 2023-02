Sanremo 2023, ecco dove i russi potranno vedere il Festival e il messaggio di Zelensky

(Adnkronos) – La finale di Sanremo 2023 con il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà visibile anche in Russia, come d’altronde l’intero Festival. Pur non avendo Rai Italia distribuzione in Russia, il Festival è visibile in Russia su RaiPlay, che offre la diretta streaming aperta e gratuita in tutto il mondo. Ma in Russia la diretta del Festival è coperta dal segnale del satellite Hot Bird, nel cui bouquet c’è anche la diretta di Rai1.