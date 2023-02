Elezioni regionali Lazio e Lombardia, Meloni esulta: “Ora governo più forte”

(Adnkronos) – Il centrodestra fa ‘doppietta’ nel Lazio e in Lombardia. Bastano gli exit poll per capire che la vittoria è comoda e netta. I leader non attendono neanche i dati consolidati per esultare. Il primo a gioire su Twitter è Matteo Salvini (“vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”). “Se gli exit poll rispondono a verità, c’è un successo del centrodestra nel Lazio molto consistente e anche in Lombardia”, gli fa eco il numero due di Fi, Antonio Tajani, che commenta a caldo: “Questo significa che si tratta anche di un voto di fiducia al governo di centrodestra, siamo soddisfatti”. Fratelli d’Italia sceglie Francesco Lollobrigida come volto tv e il ministro dell’Agricoltura, uno dei fedelissimi di Giorgia Meloni, non ha dubbi: “Se confermato, questo è un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche, conseguito tre mesi fa. Un apprezzamento che cresce”.

L’astensione è forte, pesa, ma Lollobrigida dà la colpa al centrosinistra: “L’astensione è riferibile all’opposizione, non hanno una proposta”. Carlo Calenda, leader di Azione, ammette la sconfitta e va oltre l’autocritica: “Centro e sinistra non sono mai stati in partita, neanche uniti, neanche nell’ipotetico formato del campo largo…”. A metà pomeriggio si fa sentire anche la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni, sui social, gongolando per l’en plein e il nuovo exploit del suo partito: “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia”.

La premier si sente più forte, lo dice espressamente: si tratta di “un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del governo”. E mentre il risultato elettorale assume i contorni del trionfo, secondo quando apprende l’Adnkronos la presidente del Consiglio alza la cornetta per chiamare i due vincitori, Rocca e Fontana, congratulandosi con loro per la vittoria. La presidente del Consiglio esprime a entrambi la soddisfazione “per un risultato netto”, sia nel Lazio che in Lombardia.

Tace per ora il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Mentre la coordinatrice del partito azzurro in Lombardia, Licia Ronzulli, commentando i dati osserva: “Ci confermiamo in Lombardia, conquistiamo il Lazio. In entrambi i casi il centrodestra viene votato da un elettore su due. Davvero un grande risultato per la maggioranza di governo, il cui lavoro viene premiato”.

Al di là dell’entusiasmo del momento, ora però, sul tavolo di Meloni c’è sempre di più il nodo dei nuovi equilibri interni alla coalizione. Il cambio dei rapporti di forza tra gli alleati con Fdi nel ruolo di asso pigliatutto, infatti, peserà e non poco. In via della Scrofa c’è la piena consapevolezza dei risvolti del voto regionale e si guarda con una certa preoccupazione alla coabitazione con Lega e Fi, anche se l’input all’esterno è mettere la sordina a qualsiasi polemica.

Vincere è un fatto, stravincere è altra cosa, dice a mezza bocca un big azzurro. Lollobrigida prova a minimizzare (“nessuna polemica, ha ragione Salvini quando parla di risultato di squadra, di tutti”) per poi ammettere: “E’ evidente che il primo governo di centrodestra della storia repubblicana con una donna come Meloni premier sta premiando anche il centrodestra nel suo complesso, permettendogli di raggiungere dei risultati non solo alle politiche, ma anche nel primo test elettorale”.