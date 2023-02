Usa, Austin: “Palloni spia sono rischio per l’aviazione civile”

(Adnkronos) – “Voglio rassicurare gli americani che questi oggetti non rappresentano una minaccia militare per nessuno a terra. Tuttavia, rappresentano un rischio per l’aviazione civile e potenzialmente una minaccia per la raccolta di informazioni. E faremo piena luce”. Lo ha dichiarato a Bruxelles il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, a proposito dei palloni spia entrati nello spazio aereo degli Stati Uniti.

Sottolineando che “la sicurezza e la protezione” del popolo americano sono la “priorità numero uno” del presidente Joe Biden, Austin ha affermato che “gli Stati Uniti finora non sono stati in grado di valutare in modo definitivo cosa siano questi oggetti”.