Verona-Salernitana 1-0, decide Ngonge lo scontro salvezza

Una rete di Ngonge consente al Verona di battere 1-0 la Salernitana nello scontro salvezza della 22esima giornata di Serie A. Grazie a questo successo la squadra di Zaffaroni sale a 17 punti, mentre la formazione di Nicola resta ferma a 21. Primo tempo intenso con gli ospiti che partono meglio con molto possesso palla, ma è il Verona ad avere le migliori occasioni. Al 22′ percussione di Duda che entra in area, con una finta si libera del marcatore e calcia a botta sicura ma non trova lo specchio. Al 28′ Verona in rete con Ngonge che conclude di potenza da posizione defilata, ma Valeri ferma tutto per fuorigioco. Passa poco però per il vantaggio degli scaligeri. Al 31′ Lazovic scatta sulla sinistra e arriva sul fondo, pallone morbido al centro ancora per Ngonge che arriva in velocità e calcia di prima infilando Sepe per l’1-0 questa volta valido. Al 45′ Depaoli sfiora il raddoppio ma la sfera vola alta sopra la traversa. Al 47′ la prima occasioone per la Salernitana con una incursione di Dia che entra in area e calcia in diagonale, ma la palla termina di poco alla destra di Montipò.

Ad inizio ripresa ancora Verona pericoloso. Al 54′ Tameze pesca Lazovic sulla sinistra, il trequartista alza la testa e mette rasoterra al centro dove Ngonge prova la conclusione di prima ma la palla termina alta. Al 67′ l’arbitro Valeri fischia un calcio di rigore per il Verona per il fallo di Pirola su Doig, ma dopo il consulto con il Var l’arbitro cambia la decisione visto che l’intervento era sul pallone. All’82’ ancora Verona pericoloso con Lasagna che serve Duda che calcia da ottima posizione, ma Sepe la riesce a deviare addosso a Bronn. Il difensore a sua volta prova a spazzarla ma colpisce Troost Ekong con la palla che per poco non finisce in rete. I padroni di casa continuano ad attaccare ma aprono degli spazi per la Salernitana che all’87’ sfiora il pari: contropiede della Salernitana con Piatek che arriva solo a tu per tu con Montipò, ma il polacco calcia all’angolo dove il portiere riesce a deviare e salvare il risultato. La squadra di Nicola ci prova fino alla fine ma Dia sfiora solo l’incrocio al 92′.